Техосмотр в Приморье подорожает с 1 января: кому и сколько придется платить

Как говорится в постановлении правительства Приморья, в 2024 году стоимость техосмотра легкового автомобиля обойдется в 1078,39 рубля. Для автомобилей, где помимо водительского места есть более восьми пассажирских мест, а технически допустимая масса не превышает 5 тонн, он будет стоить 1941,10 рубля. Для автобусов массой более 5 тонн — 2336,51 рубля.
Процедура станет дороже и для грузовиков. Для транспортных средств массой менее 3,5 тонн — 1150,28 рубля, массой от 3,5 до 12 тонн — 2264,61 рубля, более 12 тонн — 2444,35 рубля.
Отметим, что прохождение процедуры техосмотра обязательно для грузовиков, автобусов и такси — транспорта, который используется в коммерческих целях. Для частных автомобилей и мотоциклов гражданам необходимо будет получить диагностическую карту для постановки на учет или перерегистрации транспортного средства возрастом старше четырех лет. Техосмотр необходимо проходить и после внесения изменения конструкции автомобиля.
Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке представили схему легкового метро, которое может появиться в городе.