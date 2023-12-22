Техосмотр в Приморье подорожает с 1 января: кому и сколько придется платить

Как говорится в постановлении правительства Приморья, в 2024 году стоимость техосмотра легкового автомобиля обойдется в 1078,39 рубля. Для автомобилей, где помимо водительского места есть более восьми пассажирских мест, а технически допустимая масса не превышает 5 тонн, он будет стоить 1941,10 рубля. Для автобусов массой более 5 тонн — 2336,51 рубля.