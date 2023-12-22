Ректор БГУ Андрей Король высказался о распределении в Беларуси

— Государство берет на себя очень большую, скажем так, социальную ответственность, когда дает возможность, наделив льготами выпускника университета, в течение двух лет повышать свой профессиональный уровень, — отметил ректор БГУ, говоря о распределении. — Некоторые по, скажем так, недалекости называют это отработкой — некой повинностью… Я знаю немало примеров, когда студенты хотят быть распределенными. Для того, чтобы чему-то научиться.