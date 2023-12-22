Ректор БГУ Андрей Король высказался о распределении в Беларуси

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король высказался о распределении в Беларуси и о том. правильно ли его считать отработкой. Его слова прозвучали в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1».
Ректор сказал, что в Беларуси уделяется большое внимание образованию, в том числе качеству стандартов учебных программ, учебников.
— Не следуем за сиюминутной тенденцией, модой, от которой потом отказываются многие страны. В общем-то, мы сохранили эту вот поступательность, эволюционность развития образования, фундаментализм, — отметил Король.
Выпускники белорусских университетов, по словам ректора, ориентируются в разных областях. А с 1−2 курса проявляется тенденция к ориентированности на практику, возможности изучать предметы на производстве, в учреждениях той или ной сферы. Также среди плюсов Король отметил первое место работы.
— Государство берет на себя очень большую, скажем так, социальную ответственность, когда дает возможность, наделив льготами выпускника университета, в течение двух лет повышать свой профессиональный уровень, — отметил ректор БГУ, говоря о распределении. — Некоторые по, скажем так, недалекости называют это отработкой — некой повинностью… Я знаю немало примеров, когда студенты хотят быть распределенными. Для того, чтобы чему-то научиться.
Ранее министр образования Андрей Иванец выразил мнение, что и бюджетники, и платники после окончания вуза должны отрабатывать установленные сроки распределения. Изменения готовятся для внесения в кодекс об образовании.
Также президент Беларуси Лукашенко предложил увеличить сроки отработки по распределению до 7 лет.