Где в Алматы есть опасность провалиться под лед, рассказали в ДЧС

Как сообщил глава Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов, безопасная толщина льда составляет для одного человека — не менее 15 сантиметров, для организации массовых мероприятий — не менее 25 сантиметров.
«В настоящее время, в городе Алматы температура воздуха составляет 2−4 градусов тепла. Как правило, при такой температуре меняется структура льда, он становится непрочным. Согласно прогнозам РГП “Казгидромет” на ближайшей неделе температура воздуха достигнет от 6 до 12 градусов тепла. На сегодняшний день толщина льда составляет до 10 см, что опасно для перехода», — предупредил он.
По данным ДЧС, на территории Алматы имеются следующие водоемы, представляющие угрозу в зимний период: Турксибский район: Аэропортовское озеро (900×300), заводи реки Карасу (300×80), озеро Пархач (250×200), пруд в мкр. Кайрат (310×120). Жетысуский район: Первомайские пруды в мкр. Кемел (560×65). Медеуский район: безымянный водоем в мкр. Колсай (200×40), озеро Юннатское в мкр. Сулусай (200×75). Алатауский район: пруд в микрорайоне Байбесик (300×110).
Для недопущения несчастных случаев на воде ДЧС проводит рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции и спасателей РОСО. Всего за осенне-зимний период проведено более 300 рейдов.
Также спасатели порекомендовали жителям и гостям города соблюдать следующие основные правила безопасности в зимний период:
не выходите на лед в одиночку; не проверяйте прочность льда ногой;
если под вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности, плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место;
если попали в полынью, не поддавайтесь панике, наползайте на лед с широко расставленными руками;
при спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно, подавайте спасательный предмет с расстояния 3−4 метра.