Где в Алматы есть опасность провалиться под лед, рассказали в ДЧС

«В настоящее время, в городе Алматы температура воздуха составляет 2−4 градусов тепла. Как правило, при такой температуре меняется структура льда, он становится непрочным. Согласно прогнозам РГП “Казгидромет” на ближайшей неделе температура воздуха достигнет от 6 до 12 градусов тепла. На сегодняшний день толщина льда составляет до 10 см, что опасно для перехода», — предупредил он.