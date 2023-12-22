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Стало известно, что сильнее всего раздражает красноярцев в новогоднюю ночь

В частности, красноярцев не устраивают звуки фейерверков и петард, а также новогодние программы по телевизору.
фейерверк
Источник: Аргументы и факты

Жители Красноярска рассказали о том, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь. Исследование провёл портал SuperJob.

Больше всего красноярцам досаждают неумолкающие звуки фейерверков и петард (18%), далее людям не нравится, что в ночь на 1 января по телевизору показывают одно и то же (10%). Пьяные также раздражают 10% опрошенных. 8% респондентов жалуются на переедание во время обильного застолья. 3% страдают от недосыпа, ещё 3% грустят из-за того, что новогодняя ночь быстро подходит к концу, 2% не любят оставаться одни на Новый год и 1% не понимает одержимости праздновать Новый год.

Среди других факторов, портящих праздник, назывались цены на такси, звонки, расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохое настроение, плохие салаты, суета, родственники, разговоры о работе за столом.

Однако 29% жителей города ничего не раздражает в новогоднюю ночь.

«Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей», — добавили аналитики.

социология