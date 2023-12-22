Стало известно, что сильнее всего раздражает красноярцев в новогоднюю ночь

Больше всего красноярцам досаждают неумолкающие звуки фейерверков и петард (18%), далее людям не нравится, что в ночь на 1 января по телевизору показывают одно и то же (10%). Пьяные также раздражают 10% опрошенных. 8% респондентов жалуются на переедание во время обильного застолья. 3% страдают от недосыпа, ещё 3% грустят из-за того, что новогодняя ночь быстро подходит к концу, 2% не любят оставаться одни на Новый год и 1% не понимает одержимости праздновать Новый год.