Границы города Смолевичи расширили под Минском на 41,8%

В решении говорится, что площадь Смолевичей будет составлять 2 331,84 га (ранее — 1 644,96 га). Отсюда можно сделать вывод, что город увеличится на 41,8%, или 686,88 га. Отмечается, что указанное довольно существенное увеличение случилось по причине недавней корректировки генплана Смолевичей. Ожидается, что названный населенный пункт, который является городом-спутником Минска, значительно увеличится с ближайшие годы.