Где в Иркутске купить живую елку и сколько это стоит

Также на базаре сразу объяснят, как правильно ухаживать за елкой, чтобы простояла как можно дольше. Первым делом ее нужно убрать в холодное место, например, на балкон, чтобы оттаивала постепенно. Ни в коем случае не ставьте сразу в комнате у батареи! Из-за резкого перепада температур ветки могут сломаться. Через некоторое время заносите в квартиру, обязательно поставьте в воду.