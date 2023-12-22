Где в Иркутске купить живую елку и сколько это стоит

Подготовка к Новому году — приятные хлопоты. Особенно выбирать и всей семьей украшать лесную красавицу. Так, 27 елочных базаров должны были открыться в Иркутске еще 20 декабря, но из-за морозов продавцы не спешили выставлять деревья. Берегли, ведь из-за стужи они быстро осыпаются и ломаются. Но впереди долгожданное потепление, так что хвойные ждут! Корреспондент КП-Иркутск разузнала, где купить символ праздника и сколько он стоит.
Цена зависит от высоты и пышности
Отправляемся на ближайший базар — на улице Волжской, 3. Аромат тайги уже заполонил всю торговую площадь.
— Елка, пихта, сосна, букеты кедровые! — зазывают торговцы прохожих. — Большой выбор, любой рост и пышность, прямиком из Голоустненского тракта.
За метровую ель или сосну просят тысячу рублей. За полтора метра нужно будет заплатить 1,5 тысячи рублей, за два — 2 тысячи рублей. А если хотите, чтобы дом украшала пихта, то будьте готовы отдать примерно на 200 рублей больше. Как объясняют сами продавцы, она смотрится богато и практически не осыпается. Может простоять до марта!
— Хотите особенно пушистую лесную красавицу? Будьте готовы отдать и полторы тысячи за метр, — предупреждает продавец Николай. — И подставку сразу можно приобрести: маленькая тренога — 1000 рублей, побольше и симпатичнее — 1500 рублей. Скидку сделаем!
Выбор большой, глаза разбегаются. Как же найти самую шикарную, самую долговечную елку?
— Чем тяжелее дерево, тем лучше. Значит, оно пышное, много веток, и срублено недавно, не успело подсохнуть, — советуют в другой торговой точке. — А еще можно растереть хвою в руках, если запах насыщенный, смело берите.
Также на базаре сразу объяснят, как правильно ухаживать за елкой, чтобы простояла как можно дольше. Первым делом ее нужно убрать в холодное место, например, на балкон, чтобы оттаивала постепенно. Ни в коем случае не ставьте сразу в комнате у батареи! Из-за резкого перепада температур ветки могут сломаться. Через некоторое время заносите в квартиру, обязательно поставьте в воду.
А может быть, ветки или искусственное дерево?
Кто не хочет нести домой целое дерево, можно купить букет еловых, сосновых, пихтовых или кедровых веток: с шишками — 200 рублей, а без — по 150 рублей. А что, практично! И цена приятная, и хвойный аромат будет, и особого ухода не требует.
Если не любите живые ели, возьмите искусственную. Правда, ценники за год значительно выросли. Так, в 2022-м дерево высотой 1,2 метра стоило 800 рублей, а 1,5 метра — около двух тысяч рублей. Сейчас за первый размер запросят 2000 рублей, а за второй 2500.
А вот за наряженное дерево с искусственными ягодами и шишками тех же габаритов нужно будет заплатить до 4,5−5,5 тысяч рублей. За новогоднюю красавицу от двух метров и выше ценник начинается от 4 тысяч рублей.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Похитители Рождества
Двое вандалов, видимо, решили сэкономить и срубили зеленую красавицу прямо в парке Комсомольском. Только вот попали на камеры видеонаблюдения и теперь их ищет полиция. Им грозит как административная, так и уголовная ответственность.
— Уровень ответственности будет зависеть от нанесенного зеленому фонду города ущерба, — подмечают в администрации Иркутска.
КСТАТИ
Деревья обработаны
Около 800 хвойных деревьев в 55 парках и скверах Иркутска обработали специальными химикатами, чтобы их не спилили.
— Такие деревья не смогут стать украшением дома, ведь в теплом помещении они будут издавать резкий неприятный запах, — рассказывают в городской администрации.
Важно, что препарат, которым обрабатывают ели и сосны, безопасен для людей и животных. После опрыскивания на ветви вешают предупреждающие таблички.