В 2024 году приступят к расширению дороги из Ростова-на-Дону в Крым

Дорогу из Ростова-на-Дону в Крым планируют расширить до четырех полос. К работам должны приступить уже в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Задача — сделать полноценное транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Около 360 км проходит по новым территориям, это дополнительный маршрут на Крым. Там мы приводим существующую дорогу в порядок, где можно, расширяем до четырех полос.
Вице-премьер добавил, что автодорога между Ростовской областью и Крымом в будущем будет включать транспортный обход Мариуполя в ДНР. Транзитный автотрафик собираются вывести из центра города.
Ранее стало известно, что специалисты госкомпании «Автодор» в 2023 году обновили около 200 км трассы между Ростовской областью и Крымом. Всего с 2022 года на этом направлении отремонтировали 360 км проезжей части.