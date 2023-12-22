Пермские ученые рассказали, как выбрать новогоднюю елку

«Чтобы проверить их качество, нужно аккуратно отогнуть небольшую ветку. У свежесрубленного дерева ветви упругие и хорошо гнутся. В противном случае оно было заморожено или давно срублено, а значит — быстро осыплется, когда вы принесете его домой», — отметила Мария Комбарова.
Она добавила, что еще один показатель свежести ели — иголки. Они должны быть блестящими и наполненными соком. «Нужно отщипнуть пару иголок и растереть в руках. Если почувствуете при этом выраженный хвойный, смолистый запах — все в порядке», — рассказала биолог.
Что же касается искусственных елей, от них не должно пахнуть. Запах — признак некачественного сырья. От этого фактора зависит устойчивость ели к возгоранию. Качественные искусственные деревья безопаснее, так как они тлеют и не возгорают, отметила Мария Комбарова.