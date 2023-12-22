Пермские ученые рассказали, как выбрать новогоднюю елку

«Чтобы проверить их качество, нужно аккуратно отогнуть небольшую ветку. У свежесрубленного дерева ветви упругие и хорошо гнутся. В противном случае оно было заморожено или давно срублено, а значит — быстро осыплется, когда вы принесете его домой», — отметила Мария Комбарова.