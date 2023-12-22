Оптимизация полным ходом: по предложению Минобразования в Молдове закроют 6 школ-интернатов

В Молдове закроют шесть школ-интернатов. Такое решение на заседании 21 декабря приняло правительство по предложению министерства образования.
Правительство приняло решение зарыть шесть учреждений:
— школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Карпинени Хынчештского района.
— спецшколу-интернат для детей с нарушениями слуха в селе Гырбовец Каларашского района.
— спецшколу-интернат для детей с нарушениями зрения в Бельцах.
— школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в Страшенах.
— школа-интернат в Конгазе.
«Повторяю, что процесс институционализации был приоритетом для министерства образования и правительства в течение последних нескольких лет, поскольку мы считаем, что детям лучше жить в семьях, а не в интернатах. После их реинтеграции предлагаем использовать эти здания в интересах других государственных учреждений», — сказал министр образования Дан Перчун.
Источник: primul.info.