Оптимизация полным ходом: по предложению Минобразования в Молдове закроют 6 школ-интернатов

«Повторяю, что процесс институционализации был приоритетом для министерства образования и правительства в течение последних нескольких лет, поскольку мы считаем, что детям лучше жить в семьях, а не в интернатах. После их реинтеграции предлагаем использовать эти здания в интересах других государственных учреждений», — сказал министр образования Дан Перчун.