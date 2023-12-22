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Оптимизация полным ходом: по предложению Минобразования в Молдове закроют 6 школ-интернатов

Такое решение на заседании приняло правительство по предложению Министерства образования.
Источник: Комсомольская правда

В Молдове закроют шесть школ-интернатов. Такое решение на заседании 21 декабря приняло правительство по предложению министерства образования.

Правительство приняло решение зарыть шесть учреждений:

— школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Карпинени Хынчештского района.

— спецшколу-интернат для детей с нарушениями слуха в селе Гырбовец Каларашского района.

— спецшколу-интернат для детей с нарушениями зрения в Бельцах.

— школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в Страшенах.

— школа-интернат в Конгазе.

«Повторяю, что процесс институционализации был приоритетом для министерства образования и правительства в течение последних нескольких лет, поскольку мы считаем, что детям лучше жить в семьях, а не в интернатах. После их реинтеграции предлагаем использовать эти здания в интересах других государственных учреждений», — сказал министр образования Дан Перчун.

Источник: primul.info.

образование