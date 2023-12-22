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В реках Краснодарского края ожидается подъем уровня воды

Спасатели предупредили жителей Краснодарского края о приближающемся ухудшении погоды.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +4°
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Источник: Reuters

С 22 по 24 декабря в регионе пройдут дожди с грозами, мокрый снег, порывы ветра могут достигать 28 м/с, сообщается в Telegram-канале «Кубань-Спас».

В реках региона может подняться уровень воды. Также высока вероятность налипания снега на проводах и деревьях.

Жителям и гостям Кубани рекомендуют ограничить перемещения и следить за детьми. Спасатели советуют также воздержаться от походов и продолжительных автомобильных поездок.

Вячеслав Рыжков.