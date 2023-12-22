В реках Краснодарского края ожидается подъем уровня воды

С 22 по 24 декабря в регионе пройдут дожди с грозами, мокрый снег, порывы ветра могут достигать 28 м/с, сообщается в Telegram-канале «Кубань-Спас».



В реках региона может подняться уровень воды. Также высока вероятность налипания снега на проводах и деревьях.



Жителям и гостям Кубани рекомендуют ограничить перемещения и следить за детьми. Спасатели советуют также воздержаться от походов и продолжительных автомобильных поездок.



Вячеслав Рыжков.