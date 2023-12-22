Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе, рассказали РИА Новости в организации.
«Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay cтал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг “Роскачество-Халяль”. Предприятие расположено в столице Республики Башкортостан, городе Уфе», — заявили там.
Отмечается, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам, но и проверку концепции заведения: не должно быть элементов интерьера, дизайна, противоречащих этике ислама. Большое внимание уделяется внешнему виду и способам обслуживания персонала. Кроме того, в таких заведениях должна быть молельная комната для посетителей и для работников предприятия.
В октябре Роскачество также сообщало, что фабрике «Красный Октябрь» был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада «Аленка», конфет «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко» и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, — это «Роскачество — Халяль». Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.