Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества

Отмечается, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам, но и проверку концепции заведения: не должно быть элементов интерьера, дизайна, противоречащих этике ислама. Большое внимание уделяется внешнему виду и способам обслуживания персонала. Кроме того, в таких заведениях должна быть молельная комната для посетителей и для работников предприятия.