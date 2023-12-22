За жительницей Кемерова следил неизвестный и облил ей лицо едкой жидкостью

На 41-летнюю жительницу Кемерово возле дома напал неизвестный: он следил за ней, повалил на землю и облил кислотой. Об этом сообщает издание «КП-Новосибирск».Происшествие произошло 5 октября. Кемеровчанка привезла ребёнка из школы домой, вышла из машины, и тогда на неё напал преступник. Он ударил женщину, выплеснул на неё химическую жидкость и попытался ограбить. Пострадавшая испугалась, что её облили кислотой, умылось содой дома и отправилась в травмпункт. «У меня зафиксировали синяки на подбородке и химический ожог первой степени лица и шеи. Я поехала в полицию, написала заявление», — рассказала женщина «КП-Новосибирск».Полиция установила, что до этого за кемеровчанкой следили несколько дней — на камеры видеонаблюдения попала машина преступника. Впрочем, оказалось, что автомобиль был взят в автопарке. «Тяжесть вреда здоровью также до сих пор не установили. Как мне объяснил участковый, не хватило справок из травмпункта, поэтому сначала вынесли отказ в возбуждении дела, а после моей жалобы в прокуратуру снова начали проверку», — дополнила женщина в интервью изданию. Её адвокат заявил, что сейчас полицейские не предпринимают никаких действий по поиску мужчины.