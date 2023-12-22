Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году

В июле нас ждет 3 выходных дня в связи празднованием Дня столицы, который выпадает в 2024 году на субботу и переносится на понедельник, 8 июля. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня — при шестидневной.