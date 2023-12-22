«Ладожскую» откроют в конце января. Посмотрите, какой она стала

В вестибюле переоблицованы стены и колонны мрамором, известняком и гранитом, заменена облицовка пола. Установлены новые выходные группы с отдельным входом для маломобильных пассажиров, выполнена тактильно-контрастная разметка для слабовидящих. Кроме того, восстановлена историческая форма люстры в центре вестибюля, обновлены инженерные системы.