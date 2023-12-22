Как россияне «заражаются» новогодним настроением

По данным Одноклассников, в декабре этого года особенно выросло количество новогоднего контента: доля публикаций про праздник составила более 50% от всех постов в ленте, что почти на 35% больше, чем в прошлом году. Самые популярные темы — рецепты предновогодних блюд, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, новогодний образ и места для путешествий в январские праздники.