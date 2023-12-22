Как россияне «заражаются» новогодним настроением

Социальная сеть Одноклассники и сервис СберУслуги провели исследование, в результате которого выяснили, как россияне поднимают себе праздничный настрой. Больше половины опрошенных (52%) создают новогоднюю атмосферу, просматривая праздничный контент — в основном программы, шоу и новогодние фильмы.
42% респондентов начинают настраиваться на праздники, покупая подарки близким, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28%, и еще 16% опрошенных, которые выбрали вариант «Другое», уверены, что новогоднее настроение создает нарядная елка и отдых.
По данным Одноклассников, в декабре этого года особенно выросло количество новогоднего контента: доля публикаций про праздник составила более 50% от всех постов в ленте, что почти на 35% больше, чем в прошлом году. Самые популярные темы — рецепты предновогодних блюд, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, новогодний образ и места для путешествий в январские праздники.
Исследование также показало, что в этом году почти половина россиян (49%) смотрят предновогодний контент именно на онлайн-платформах (в онлайн-кинотеатрах, видеосервисах, соцсетях и пр.). Больше половины респондентов (53%) сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и мероприятий. 40% опрошенных ищут статьи для вдохновения в интернете, а 32% — в соцсетях.
27% россиян обсуждают варианты декора и новогодних блюд с родственниками и близкими. 10% участников исследования вдохновляются постами блогеров, а еще 9%, которые выбрали вариант «Другое», уверены, что идеи для празднования Нового года лучше обсуждать с семьей.
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Олеся Маевская