Работу метро продлили в новогоднюю ночь в Новосибирске

В Новосибирске в новогодние праздники пассажирский транспорт и метрополитен будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь работу метро продлили до 3 часов ночи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В дни новогодних праздников — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года — наземный пассажирский транспорт и Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь метро продлит работу до 3 часов ночи», — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что также с 30 декабря по 8 января муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня, метрополитен будет работать с 5:45 до 24:00. В частности, на Ленинскую линию выйдут 330 поездов, а на Дзержинскую линию — 332 поезда.
Напомним, что в Новосибирске школьники на каникулах смогут бесплатно ездить на общественном транспорте — во всех трамваях, троллейбусах и метро, а также муниципальных автобусах.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что правительство региона утвердило тариф на проезд в метро Новосибирска.