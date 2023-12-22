Работу метро продлили в новогоднюю ночь в Новосибирске

В мэрии отметили, что также с 30 декабря по 8 января муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня, метрополитен будет работать с 5:45 до 24:00. В частности, на Ленинскую линию выйдут 330 поездов, а на Дзержинскую линию — 332 поезда.