Идеальная погода для прогулок у моря: в Крыму на новогодних каникулах будет по-весеннему тепло

Всего неделя и наступит долгожданный Новый год. Когда до самого главного праздника зимы остаются считанные дни, нет-нет да начинаешь планировать свой отдых на каникулы. «Комсомолка» узнала, какую погоду ждать на новогодние каникулы в Крыму 2024.
Ни для кого не секрет, что зима на полуострове редко радует крымчан снегом и метелью. Каждый год гостям и жителям Крыма приходится встречать Новый год со слякотью и дождями. Но вдруг в этот раз повезет?
«Комсомолка» узнала, какая погода ждет крымчан на новогодних праздниках.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КРЫМУ 2024
Как оказалось, в новогоднюю ночь жителей и гостей полуострова ждет горькое разочарование — снега не будет, даже надеяться не стоит. С 31 декабря на 1 января в Крыму будет сухая, относительно теплая погода и никаких заморозков. Как сообщил КП-Крым научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, декабрьское тепло совсем скоро покинет полуостров.
Так, ближе к 31 декабря на полуостров обрушится очередной фронтальный раздел северо-атлантического циклона, а вместе с ним придет существенное ухудшение погоды. Местами начнут лить дожди, а в выходные небо затянется тучами, из которых хлынут ливни и мокрый снег.
Температура на полуострове понизится до 0 градусов, местами даже до −1 градуса. Однако с 26 декабря холодный фронт начнет покидать Крым. Как сообщила КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, с 25 декабря дневные температуры начнут расти. Так, в следующую среду градусник термометра покажет отметки от 10 до 15 градусов со знаком плюс.
КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА В КРЫМУ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
— Будет светить солнышко. Погода будет ощущаться очень теплой. Но порывы ветра будут достигать до 10−15 метров в секунду, — отметила синоптик.
Уже после новогодней ночи в Крыму продолжит царить теплый фронт. В начале января 2024 года погода идеально подойдет для прогулок у моря. Ночная температура воздуха в Ялте, Феодосии, Саках и Евпатории ожидается довольно теплой — до +9−10 градусов. В первый день нового года и в последующие сутки теплый фронт будет уверенно гулять по всему полуострову, обещают синоптики.