Идеальная погода для прогулок у моря: в Крыму на новогодних каникулах будет по-весеннему тепло

Уже после новогодней ночи в Крыму продолжит царить теплый фронт. В начале января 2024 года погода идеально подойдет для прогулок у моря. Ночная температура воздуха в Ялте, Феодосии, Саках и Евпатории ожидается довольно теплой — до +9−10 градусов. В первый день нового года и в последующие сутки теплый фронт будет уверенно гулять по всему полуострову, обещают синоптики.