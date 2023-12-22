Омская мэрия откорректирует светофор, создающий пробку на Октябрьском мосту

На перекрёстке 2-й Восточной и Сыропятской изменят время «зелёных» фаз, что должно увеличить его пропускную способность. Поводом для этого стали многочисленные обращения омичей, которые из-за нового светофора часто попадают в пробки. Отрегулировать фазы обещают уже сегодня, 22 декабря.