Омская мэрия откорректирует светофор, создающий пробку на Октябрьском мосту

На перекрёстке 2-й Восточной и Сыропятской изменят время «зелёных» фаз, что должно увеличить его пропускную способность. Поводом для этого стали многочисленные обращения омичей, которые из-за нового светофора часто попадают в пробки. Отрегулировать фазы обещают уже сегодня, 22 декабря.
Напомним, что светофор на перекрёстке близ Октябрьского («Горбатого») моста появился этой осенью. В прошлом этот участок считался опасным из-за того, что здесь регулярно происходили ДТП.
Напомним, что на днях в городе появилась система «умных» светофоров. Специалисты могут дистанционно управлять их работой, чтобы оперативно реагировать на возникающие заторы, а к 2025 году власти планируют становить модуль адаптивного управления, который сможет делать это уже без вмешательства человека.