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На главной елке Хабаровска зажглись новогодние огни: фото

На площади Ленина в Хабаровске произошло главное новогоднее чудо — зажглись праздничные огни на главной елке города. На празднике присутствовали как дети, так и взрослые.
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И пока гости ждали бородатого волшебника, успели оценить открывшийся новогодний город с его горками и украшениями. Сотни красивых фотографий точно появились в этот день в интернете. Как прошел праздник — в нашем фоторепортаже.