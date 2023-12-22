На главной елке Хабаровска зажглись новогодние огни: фото

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И пока гости ждали бородатого волшебника, успели оценить открывшийся новогодний город с его горками и украшениями. Сотни красивых фотографий точно появились в этот день в интернете. Как прошел праздник — в нашем фоторепортаже.
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И пока гости ждали бородатого волшебника, успели оценить открывшийся новогодний город с его горками и украшениями. Сотни красивых фотографий точно появились в этот день в интернете. Как прошел праздник — в нашем фоторепортаже.