«Зайцев превратят в чудища невиданные»: в Челябинске запустят новогодний трамвай с фотозоной и розыгрышем призов

В Челябинске накануне Нового года запустят праздничный трамвай. Он будет ездить 27, 28 и 30 декабря по маршрутам № 3, № 12 и № 16. Управлять вагоном будет Снегурочка, а у пассажиров не станут брать деньги за билеты. В уплату за проезд необходимо будет рассказать новогоднее стихотворение.