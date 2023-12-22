«Зайцев превратят в чудища невиданные»: в Челябинске запустят новогодний трамвай с фотозоной и розыгрышем призов

В Челябинске накануне Нового года запустят праздничный трамвай. Он будет ездить 27, 28 и 30 декабря по маршрутам № 3, № 12 и № 16. Управлять вагоном будет Снегурочка, а у пассажиров не станут брать деньги за билеты. В уплату за проезд необходимо будет рассказать новогоднее стихотворение.
— А ежели кто ослушается, и решит схитрить, да проехать зайчиком-попрыгайчиком, то злая Бабка Ежка превратит того баламута в чудище невиданное! — залихватски предупреждают пассажиров в «ЧелябГЭТ».
Сотрудники транспортного предприятия пообещали установить в сказочном трамвае тантамареску — «причуду диковинную, заморскую — для ваших забав». Тантамареска — это стенд для фотографирования с отверстием для лица. Все, кто сделает фото, смогут поучаствовать в розыгрыше. Призы — три безлимитных проездных билета на месяц.
А вот расписание новогоднего трамвая: