Волгоградцы считают, что проблемы не из-за сериалов, а от безделья и тупости

Он сказал, что смотрел сериал «Слово пацана», но вреда в нем не увидел. Считает, что беспредел 90-х остался в прошлом, сейчас такого не допустят правоохранительные органы и действующий президент России. Ранее жители сибирских, уральских регионов и Татарстана предлагали запретить сериал из-за якобы «романтизации бандитизма», но он стал еще популярнее. Автор пояснял, что речь в кино не только о преступлении, но также и о наказании.