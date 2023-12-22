Волгоградцы считают, что проблемы не из-за сериалов, а от безделья и тупости

«Какие-нибудь гопники или маргиналы, кто не работает — а такие есть где-нибудь в Кировском, на Тракторном в Волгограде, могут что-нибудь натворить, но вряд ли в этом будет виноват сериал “Слово пацана”. Это все от безработицы, от безделья и из-за низкого интеллекта», — заявил Данила Поташкин.
Он сказал, что смотрел сериал «Слово пацана», но вреда в нем не увидел. Считает, что беспредел 90-х остался в прошлом, сейчас такого не допустят правоохранительные органы и действующий президент России. Ранее жители сибирских, уральских регионов и Татарстана предлагали запретить сериал из-за якобы «романтизации бандитизма», но он стал еще популярнее. Автор пояснял, что речь в кино не только о преступлении, но также и о наказании.