(Город Казань KZN.RU, 22 декабря). Казань и Санкт-Петербург свяжут дополнительные поезда. Они будут курсировать с 25 декабря по 7 января 2024 года.
Из столицы РТ поезда отправятся 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4 и 6 января в 5:25. Прибытие в Санкт-Петербург назначено на следующие дни в 6:47.
Из города на Неве отправление поездов запланировано на 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5 и 7 января в 16:00. Состав прибудет в Казань на следующий день в 19:15.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать по телефону: +7 (800)775−00−00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Ранее сообщалось, что дополнительные поезда также свяжут Казань с Москвой и Екатеринбургом. Составы будут курсировать с 20 декабря по 10 января.