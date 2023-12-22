Холодную воду отключат по ряду адресов в Самаре 26 и 27 декабря

В Самаре на следующей неделе запланирован ряд работ на сетях водоснабжения. В связи с этим возможны кратковременные отключения холодной воды. В компании «РКС-Самара» рассказали, жителям каких домов, возможно, придется посидеть без ХВС 26 и 27 декабря 2023 года.
Так, из-за элементов запорной арматуры на сетях в Коломенском переулке с 10:00 26 декабря до 06:00 27 декабря холодная вода будет отключена по адресам:
- проспекте Карла Маркса: 344, 346, 348, 350, 352, 352А, 356, 356А, 358, 360А, 360;
- проспекте Кирова, 156, 158, 168, 170, 170А, 172, 178, 182;
- Коломенский переулке, 7.
Кроме того, с 09:00 до 17:00 ХВС будет отключено на проспекте Кирова, 157. В это время будет проводиться замена гидранта на проспекте Кирова.
Ресурсоснабжающая компания отмечает, что информация о работах на сетях и отключениях предварительная. В течение недели список могут скорректировать.