Похолодает до −8 градусов: синоптики рассказали о погоде в Перми и Пермском крае на неделю с 23 по 26 декабря 2023

Пермский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Перми и Пермском крае на неделю с 23 по 26 декабря 2023.
С выходных в Перми и Пермском крае ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха на территории региона опустится до −8 градусов. Специалисты Пермского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей Перми и Пермского края на неделе с 23 по 26 декабря.
В субботу, 23 декабря, зона и интенсивность осадков (снег, мокрый снег, на юге с дождем) уменьшатся, днем — полностью прекратятся. Ночью в Перми выпадут небольшие осадки, днем будет сухо. Ветер умеренный, юго-восточного направления. Столбики термометров ночью упадут до отметки −5…0 градусов, днем потеплеет до −2…+3. В Перми в течение суток ожидается в пределах −1…+1.
В воскресенье, 24 декабря, в Пермском крае по-прежнему обойдется без существенных осадков. Небольшой и умеренный снег и мокрый снег пройдут только днем и на юго-западе региона. В Перми также без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Ночью ожидается около −7…-2 градусов, днем −5…0, в Перми в течение суток −4…-2.
В понедельник, 25 декабря, в Пермском крае будет снежно и ветрено. В ночные часы похолодает до −6…-1, днем по югу региона снова оттепель до +2. В Перми выпадет умеренный снег с температурой воздуха −2…+1 градуса.
Ночью во вторник, 26 декабря, вновь выпадет слабый снег. Возможны прояснения, что отразится на понижении температуры воздуха −8…-3 градусов, в Перми до −4. Днем с выходом южного циклона пройдет снег небольшой и умеренной интенсивности на востоке и севере Пермского края. Максимальный прогрев составит −6…-1, в Перми около −2.
По предварительному прогнозу синоптиков, в конце первого зимнего месяца ожидается понижение температурного фона. А 30 и 31 декабря вероятен возврат морозов.