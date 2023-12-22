Похолодает до −8 градусов: синоптики рассказали о погоде в Перми и Пермском крае на неделю с 23 по 26 декабря 2023

В воскресенье, 24 декабря, в Пермском крае по-прежнему обойдется без существенных осадков. Небольшой и умеренный снег и мокрый снег пройдут только днем и на юго-западе региона. В Перми также без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Ночью ожидается около −7…-2 градусов, днем −5…0, в Перми в течение суток −4…-2.