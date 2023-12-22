В Нижегородской области начнут чипировать домашних собак с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года вступит в силу новый региональный закон о содержании домашних животных в Нижегородской области. Об этом стало известно на пресс-конференции председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина.
Закон предусматривает обязательную регистрацию домашних животных, кроме кошек.
Чипирование позволит хранить информацию о владельце животного и самом питомце в единой базе данных. Благодаря микрочипам найти потерявшегося четвероногого будет намного проще.
Работа над этим региональным законом шла на протяжении последних шести лет.
Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, на данный момент обязательная регистрация собак принята в четырех регионах России — это Москва, Приморский край, Еврейская автономная область и Калужская область.