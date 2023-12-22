Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, в случае одобрения документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило МВД Медиа.
Источник: © РИА Новости

Среди нововведений — теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.

Также расширился список причин, по которым до сдачи могут не допустить.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке», — говорится в проекте.

Кроме того, экзамен нельзя будет сдавать гражданам, которых поймали за управлением транспортом в пьяном виде, либо они отказались от медосвидетельствования. Они не смогут получить права другой категории до истечения административного наказания.

Также, если в процессе сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медсправки, процесс приостановится до предъявления действительных документов.

Проект сейчас находится на общественном обсуждении на Едином портале проектов нормативных правовых актов.

закон
ГИБДД