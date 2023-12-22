Сохранять там, где это уместно: Андрей Ермак — о брусчатке в Калининграде

Нужно сохранить как какие-то участки, для того чтобы показывать, каким город был. Где это комфортно и где не создает никаких сложностей в целом для города, конечно, она должна остаться. Например, около Бранденбургских ворот. Очень хорошо отношусь к брусчатке. Считаю ее нашим преимуществом.