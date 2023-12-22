Сохранять там, где это уместно: Андрей Ермак — о брусчатке в Калининграде

Министр по культуре и туризму Калининградской области считает, что брусчатку нужно сохранять там, где это уместно, потому что мы живем по стандартам XXI века. Об этом Андрей Ермак сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» в Калининграде.
Потребительские стандарты в XXI веке отличаются от потребительских стандартов начала XX века или XIX века. Тогда брусчатка была объективно хорошей, правильной историей с точки зрения дорожной эксплуатации. Сейчас все по-другому, мы стали двигаться быстрее, у нас транспорт не гужевой, а электрический, наверное, весь скоро станет.
При этом он сказал, что брусчатку нужно сохранять там, где это уместно.
Нужно сохранить как какие-то участки, для того чтобы показывать, каким город был. Где это комфортно и где не создает никаких сложностей в целом для города, конечно, она должна остаться. Например, около Бранденбургских ворот. Очень хорошо отношусь к брусчатке. Считаю ее нашим преимуществом.
При этом Андрей Ермак сказал, что понимает резоны главы администрации города Елены Дятловой убирать брусчатку с улиц города.