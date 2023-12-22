Как на Алтае не будет: в Крыму отказались от идеи усыплять бездомных животных

Мы проводили общественные слушания по этому вопросу, и общественные организации выразили желание продолжать на территории республики использовать метод регулирования численности «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). То есть мы, как были на ОСВВ, так и остаемся. А те изменения, которые мы сейчас планируем в закон, чисто технические, и не касаются чего-то глобального.