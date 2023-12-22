Как на Алтае не будет: в Крыму отказались от идеи усыплять бездомных животных

После того, как Госдума одобрила законопроект, наделяющий власти на местах правом самостоятельно принимать решение о порядке обращения с безнадзорными животными, уже два российских региона внесли поправки в местное законодательство и разрешили эвтаназию бродячих собак. Следом за Бурятией соответствующий законопроект принял парламент республики Алтай.
Не обошлось без бурного обсуждения этой темы и в Крыму, где тоже периодически фиксируют случаи агрессии и нападения бродячих животных на людей. Однако идти по пути некоторых российских регионов местные власти отказались. В Государственном комитете ветеринарии РК сообщили КП-Крым, что умерщвлять бездомных собак и кошек в республике не планируют. Поскольку действующая программа по отлову и стерилизации показала свою эффективность.
Мы проводили общественные слушания по этому вопросу, и общественные организации выразили желание продолжать на территории республики использовать метод регулирования численности «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). То есть мы, как были на ОСВВ, так и остаемся. А те изменения, которые мы сейчас планируем в закон, чисто технические, и не касаются чего-то глобального.
По данным ведомства, практически все муниципальные контракты по отлову и стерилизации бродячих собак и кошек выполняют зоозащитные организации. Это позволяет им содержать приюты для бездомных животных. В свою очередь идет постепенное старение популяции.
Такой подход работает с 2017 года. Это уже сложившаяся практика, которая по нашему мнению не должна претерпевать каких-либо изменений… Мы понимаем что популяция постепенно уменьшается. Сам метод ОСВВ как раз и предполагает искусственное состаривание популяции, когда новые особи не рождаются.
В этом году количество стерилизованных бродячих животных в Крыму составит порядка 5 тысяч. Всего же за шесть лет действия программы операции по удалению репродуктивных органов провели 75 тысячам особей.
В то же время почву для социальной напряженности по-прежнему создает отсутствие законодательно урегулированной обязанности для владельцев животных стерилизовать питомцев, которые не имеют племенной ценности, отмечают в Госкомветеринарии. Из гуманных побуждений, не желая лишать детородной функции любимого питомца, хозяева так же «гуманно» выносят коробку с приплодом на улицу, говорит Лисовская-Чудинович.
К сожалению, как мы видим, профилактика вообще не работает. Общество, по всей видимости, еще не созрело до этого. Поэтому происходит постоянное пополнение популяции.
При этом не обязательно стерилизовать питомцев в дорогой ветклинике. Многие зоозащитные и общественные организации в Крыму проводят такие операции по льготной программе в два раза дешевле, напоминают в Госкомветеринарии.