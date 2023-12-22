В медучреждениях Кубани вводят масочный режим

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках края.



Маски теперь должны будут использовать не только сотрудники медучреждений, но и пациенты. Пациентов просят с пониманием отнестись к новым правилам. Первый замминистра здравоохранения Краснодарского Ирина Вязовская напомнила, что именно на зимний период приходится пик заболеваемости.



В ведомстве отметили, что в этом осенне-зимнем сезоне от гриппа привились более 3,1 млн человек. Мобильные пункты вакцинации завершили свою работу.



Татьяна Ручкина.