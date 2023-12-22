Кондратьев: проезд по новому Яблоновскому мосту открыли на год раньше

Проезд по всем полосам нового Яблоновского моста открыли на год раньше. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона написал, что на сегодняшний день движение открыто по всем четырем полосам для автомобилей, а также зоны для пешеходов и велосипедистов. Кондратьев выразил уверенность, что мост позволит значительно улучшить движение на въезде и выезде из краевой столицы.
Отдельно губернатор отметил, что работы выполнили при поддержке президента страны Владимира Путина по нацпроекту.
По временной схеме новый Яблоновский мост открыли еще в июне.