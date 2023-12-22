Кондратьев: проезд по новому Яблоновскому мосту открыли на год раньше

Глава региона написал, что на сегодняшний день движение открыто по всем четырем полосам для автомобилей, а также зоны для пешеходов и велосипедистов. Кондратьев выразил уверенность, что мост позволит значительно улучшить движение на въезде и выезде из краевой столицы.