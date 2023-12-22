Молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

«Результаты нас удивили и поразили в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой Молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании. 1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием Молодёжной столицей России», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии на площадке Международной выставки-форума «Россия».
По итогам конкурса было принято решение, что в городах-лауреатах — Красноярске, Омске и Мурманске в 2024 году также будут созданы дополнительные возможности для молодёжи. Каждый город получит дополнительный грантовый конкурс, федеральное событие и туристические поездки для молодёжи.
Организаторы рассказали, что в ходе народного голосования граждане России отдали более одного миллиона голосов за своих фаворитов.
В 2022 году в премии «Время молодых» была создана специальная номинация «Молодёжная столица России». Статус присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и субъекта РФ. Молодёжной столицей России 2023 года в ходе экспертной оценки, инспекционных выездов в города и народного голосования, объединяющего всю страну, был выбрал Нижний Новгород.