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Молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

МОСКВА, 22 дек — РАПСИ. Титул Молодежной столицы России-2024 присужден сразу двум городам — Москве и Владивостоку.
Сергей Кириенко
Источник: Росмолодёжь

«Результаты нас удивили и поразили в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой Молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании. 1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием Молодёжной столицей России», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии на площадке Международной выставки-форума «Россия».

В 2024 год сразу два города будут носить статус Молодежной столицы России. Они примут крупные молодёжные события, соберут на своих площадках молодых со всей России, станут драйверами развития молодёжи одновременно во всех часовых поясах.

По итогам конкурса было принято решение, что в городах-лауреатах — Красноярске, Омске и Мурманске в 2024 году также будут созданы дополнительные возможности для молодёжи. Каждый город получит дополнительный грантовый конкурс, федеральное событие и туристические поездки для молодёжи.

Организаторы рассказали, что в ходе народного голосования граждане России отдали более одного миллиона голосов за своих фаворитов.

По итогам народного голосования рейтинг городов сложился следующим образом: Москва — 342 696 голосов, Владивосток — 339 636, Омск — 191 922, Мурманск — 172 268 и Красноярск — 117 805 голосов.

В 2022 году в премии «Время молодых» была создана специальная номинация «Молодёжная столица России». Статус присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и субъекта РФ. Молодёжной столицей России 2023 года в ходе экспертной оценки, инспекционных выездов в города и народного голосования, объединяющего всю страну, был выбрал Нижний Новгород.