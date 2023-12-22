Молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

«Результаты нас удивили и поразили в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой Молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании. 1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием Молодёжной столицей России», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии на площадке Международной выставки-форума «Россия».