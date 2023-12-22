Какие новогодние праздничные мероприятия пройдут в Алматы

В Казахском государственном цирке до 14 января 2024 года будет идти программа Golden Dragon. Вниманию зрителей будут представлены воздушный полёт, магические превращения, шимпанзе-акробат, а также лучшие артисты Европы. Цирковые постановки проводятся в выходные дни в 16:00. Стоимость билетов от 1500 тенге.
В Государственном театре кукол стартовала праздничная развлекательная программа «Ярче сияй, Новый год!». Юных зрителей и их родителей помимо Деда Мороза и Снегурочки ждут всеми любимые герои, такие как Хаги-Ваги, Киси-Миси, TikTok, YouTube, Cameraman, TV-man и многие другие. Представления будут идти с 24 по 30 декабря ежедневно в 16:00, в отдельные дни сопровождаясь дополнительными показами в 10:00 или в 12:00. В Новом 2024 году планируется продление программы до 7 января. Стоимость билетов от 3000 тг.
Во Дворце Республики 27 и 28 декабря в 12:00 и 17:00 будет представлена развлекательно-познавательная программа «Ледяное сердце». Героям предстоит совершить захватывающее приключение: встретиться со стихиями, мистическими жителями, спасти Элизу, победить Ведьму и впустить в сердца нового друга Мэри. На протяжении спектакля актеры будут выходить в зал, играть и взаимодействовать с детьми. Стоимость билетов от 5000 до 30 000 тенге.
Также 3 и 4 января во Дворце Республики будет представлено «Лучшее Новогоднее шоу Страны» от Мурата Мутурганова. В шоу участвуют профессиональные актеры, артисты цирка — жонглеры, акробаты, гимнасты, фокусники, клоуны, эквилибристы; артисты балета; танцоры; световое шоу и, конечно же, самые талантливые дети. Стоимость билетов от 2000 до 18 000 тенге.
Главный новогодний концерт с участием звезд отечественной эстрады состоится 31 декабря в 22.00 на площади «Астана». Вход свободный.