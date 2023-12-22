Какие новогодние праздничные мероприятия пройдут в Алматы

В Государственном театре кукол стартовала праздничная развлекательная программа «Ярче сияй, Новый год!». Юных зрителей и их родителей помимо Деда Мороза и Снегурочки ждут всеми любимые герои, такие как Хаги-Ваги, Киси-Миси, TikTok, YouTube, Cameraman, TV-man и многие другие. Представления будут идти с 24 по 30 декабря ежедневно в 16:00, в отдельные дни сопровождаясь дополнительными показами в 10:00 или в 12:00. В Новом 2024 году планируется продление программы до 7 января. Стоимость билетов от 3000 тг.