10 участков трасс закрыты в Казахстане из-за непогоды

В Акмолинской области закрыты семь участков:
- «Екатеринбург — Алматы» — между посёлками Жаксы и Кажимукан;
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
- «Жезказган-Петропавловск» — посёлок Бузулук — посёлок Сурган;
- «Жаксы-Есиль-Бузулук» — участок между сёлами Жаксы и Бузулук;
- «Кокшетау-Атбасар» — от Зеренды до Атбасара;
- «Астана-Коргалжын»;
- «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» — от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.
В Жетысуской области закрыт участок между станциями Коктума и Достык.
В Карагандинской области — дорога «Астана-Кабанбай батыра — Нура-Темиртау», от границы Акмолинской области до посёлка Нура.
В Костанайской области невозможно проехать по участку трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган», от села Октябрьское до границы Акмолинской области.
На дорогах республиканского значения задействовано 167 единиц техники.