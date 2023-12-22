22 декабря , Baigenews , Общество

10 участков трасс закрыты в Казахстане из-за непогоды

Из-за ухудшения погоды ограничение движения введено на 10 участках трасс республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.