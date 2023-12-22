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10 участков трасс закрыты в Казахстане из-за непогоды

Из-за ухудшения погоды ограничение движения введено на 10 участках трасс республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 37% 767 мм рт. ст. +8°
Источник: Baigenews

В Акмолинской области закрыты семь участков:

  • «Екатеринбург — Алматы» — между посёлками Жаксы и Кажимукан;
  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
  • «Жезказган-Петропавловск» — посёлок Бузулук — посёлок Сурган;
  • «Жаксы-Есиль-Бузулук» — участок между сёлами Жаксы и Бузулук;
  • «Кокшетау-Атбасар» — от Зеренды до Атбасара;
  • «Астана-Коргалжын»;
  • «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» — от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.

В Жетысуской области закрыт участок между станциями Коктума и Достык.

В Карагандинской области — дорога «Астана-Кабанбай батыра — Нура-Темиртау», от границы Акмолинской области до посёлка Нура.

В Костанайской области невозможно проехать по участку трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган», от села Октябрьское до границы Акмолинской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 167 единиц техники.