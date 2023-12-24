В Калининградской области начали устанавливать зарядки для электромобилей местного производства. Пилотный проект реализуют в Черняховске. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.
Инжиниринговая компания «Демлаб» занимается созданием недорогой зарядной инфраструктуры для электромобилей. Их станции в несколько раз дешевле аналогов.
«В городе Черняховске мы реализуем пилот создания зарядного хаба: устанавливаем 15 зарядных станций в рамках благоустройства территории парковки. И ставим также зарядную станцию в одном из многоквартирных домов — его жители поддержали нашу идею. Это пилот, результаты которого мы намерены проанализировать и уже к лету 2024 года представить результаты, а дальше — масштабировать полученный опыт в других муниципалитетах», — рассказал генеральный директор компании «Демлаб» Алёна Максименко.
В 2022 году «Россети Янтарь» открыли зарядки в Калининграде, Советске и Гусеве. К 2025-му в регионе будут работать 15 ЭЗС. Власти собираются продолжить работу по внедрению масштабной программы развития зарядной инфраструктуры.