В Калининградской области начали устанавливать зарядки для электромобилей местного производства

«В городе Черняховске мы реализуем пилот создания зарядного хаба: устанавливаем 15 зарядных станций в рамках благоустройства территории парковки. И ставим также зарядную станцию в одном из многоквартирных домов — его жители поддержали нашу идею. Это пилот, результаты которого мы намерены проанализировать и уже к лету 2024 года представить результаты, а дальше — масштабировать полученный опыт в других муниципалитетах», — рассказал генеральный директор компании «Демлаб» Алёна Максименко.