Россиянам объяснили, что делать при изъятии загранпаспорта с опечаткой

В связи с сообщениями об изъятии загранпаспортов из-за опечаток россиянам рекомендуется заранее проверять правильность документов. Если их всё же заберут, то не нужно скандалить, заявил руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, его цитирует NEWS.ru.
Это регламентированная процедура, <…> они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придётся переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба.
Как уточнил эксперт, в последнее время произошло ужесточение паспортного и пограничного контроля, внесены поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию. Кроме того, был расширен перечень оснований признания паспорта недействительным и определены порядок и регламент изъятия документа.
Ассоциация туроператоров России сообщила о двух случаях изъятия у россиян загранпаспортов на границе из-за найденных опечаток.