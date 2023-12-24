Россиянам объяснили, что делать при изъятии загранпаспорта с опечаткой

Как уточнил эксперт, в последнее время произошло ужесточение паспортного и пограничного контроля, внесены поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию. Кроме того, был расширен перечень оснований признания паспорта недействительным и определены порядок и регламент изъятия документа.