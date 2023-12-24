В Волгоград прибыл сказочный поезд Деда Мороза

Гости из Великого Устюга порадовали волгоградцев яркими выступлениями, а некоторым детям разрешили даже попасть внутрь вагонов.
Главный зимний волшебник отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие по городам России еще в ноябре. В субботу, 23 декабря, передвижная резиденция добралась до Волгограда.
Сказочный поезд Деда Мороза прибыл на первый путь железнодорожного вокзала города-героя, где его встречали волгоградцы. Гость из Великого Устюга вместе со своей внучкой вышел на перрон, чтобы поздравить всех собравшихся с наступающим Новым годом.
После этого юных волгоградцев ждала масштабная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров.
Также для некоторых ребят провели экскурсии по вагонам сказочного состава. Поезд Деда Мороза покинет Волгоград вечером 23 декабря.