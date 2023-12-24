В Волгоград прибыл сказочный поезд Деда Мороза

Сказочный поезд Деда Мороза прибыл на первый путь железнодорожного вокзала города-героя, где его встречали волгоградцы. Гость из Великого Устюга вместе со своей внучкой вышел на перрон, чтобы поздравить всех собравшихся с наступающим Новым годом.