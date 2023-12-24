Правда ли, что на Ай-Петри в Крыму видели большое стадо оленей?

Большую группу благородных животных снял на камеру мобильного телефона симферополец Александр Ковтун.
«Ой, красота какая! Стадо — штук тридцать, наверное?» — произносит за кадром мужчина. Вид из окна машины — на неторопливо трусящих по своим делам благородных оленей.
Вдруг всё стадо останавливается и будто позирует. Потом, после автомобильного сигнала, олени неторопливо поворачиваются «тылами» к людям, и отправляются восвояси.
«Я часто бываю на плато Ай-Петри, — рассказал Александр Ковтун “АиФ-Крым”. — Но впервые увидел оленей так близко и в таком количестве».
На полуострове водится подвид благородных оленей — крымский. За последние два десятилетия общая их численность колебалась от 1,5 до 3 тысяч особей.
Были в истории полуострова времена, когда из-за бескормицы и браконьерства этих животных становилось совсем мало. Например, после окончания Гражданской войны в Крыму осталось около полусотни оленей.
Как правило, олени держатся вместе, зимой образуют более крупные табуны. Бывает, что те состоят в основном из самок и молодняка. Судя по всему, именно с такими «путешественниками» и встретился симферополец.
Зимой олени могут спускаться с яйл в леса: там проще добывать корм. Ежегодно, осенью, в Крыму подводят подсчёт этих животных. Учёт ведётся «на реву», когда наступает брачный период и самцы оповещают соперников о своих претензиях на прекрасных дам. На одного рогатого красавца приходится гарем в 4−5 олених с детёнышами. Некоторые собирают семью в десяток самок.
В Крыму благородный олень — охотничий вид. Численность его ограничивают, поскольку чрезмерный рост популяции может угрожать лесам.
С недавнего времени, помимо человека, регуляцией этих копытных занялись хвостатые мигранты. Перебравшиеся из Украины волки обосновались в лесах Крыма и тоже «чистят» стада оленей от старых, больных и увечных животных.