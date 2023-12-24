Правда ли, что на Ай-Петри в Крыму видели большое стадо оленей?

Зимой олени могут спускаться с яйл в леса: там проще добывать корм. Ежегодно, осенью, в Крыму подводят подсчёт этих животных. Учёт ведётся «на реву», когда наступает брачный период и самцы оповещают соперников о своих претензиях на прекрасных дам. На одного рогатого красавца приходится гарем в 4−5 олених с детёнышами. Некоторые собирают семью в десяток самок.