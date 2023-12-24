Переживем выходные, дальше будет теплее: В начале следующей недели жителей Молдовы ждет почти лето — рекордные 18 градусов тепла!

А вот теперь самое время рассказать о погоде на воскресенье, 24 декабря, а также о том, что нас ждет на следующей неделе.
Итак, по порядку. Ночью синоптики нам прогнозируют до минус одного градуса, утром будет около ноля.
Днем ожидается до пяти градусов тепла. Будет облачно, но осадков не ожидается. Вечером будет около ноля градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−12 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
А вот в начале следующей недели всех нас ждет почти лето! Столбик термометра резко пойдёт вверх и можно будет совсем отключить отопление. Уже с понедельника пойдёт потепление до +18 градусов. Новый год ожидается тёплым, но, скорее всего, вовсе бесснежным.