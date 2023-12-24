Переживем выходные, дальше будет теплее: В начале следующей недели жителей Молдовы ждет почти лето — рекордные 18 градусов тепла!

А вот в начале следующей недели всех нас ждет почти лето! Столбик термометра резко пойдёт вверх и можно будет совсем отключить отопление. Уже с понедельника пойдёт потепление до +18 градусов. Новый год ожидается тёплым, но, скорее всего, вовсе бесснежным.