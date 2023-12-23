23 декабря , Zakon.kz , Общество

В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год

В Туркменистане не будут проводить новогодние утренники в детских садах и школах. Также хякимлики на местах не дают разрешения на установку елок перед административными зданиями и офисами. Представители власти новые правила пока не комментируют, сообщает Zakon.kz.