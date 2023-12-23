В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год

Как сообщает издание «Хроники Туркменистана», в этом году Туркменистане под Новый год стали усиливаться религиозные тенденции.
Имамы отговаривают прихожан мечетей от празднования «чуждого для мусульман праздника», на рынках ограничивают продажу свинины, а уже установленные перед зданиями ведомств новогодние елки разобрали, хотя в прошлом году, напротив, поручали устанавливать по два дерева — снаружи перед входом и внутри здания.
Между тем, население Туркменистана готовится встречать Новый год. Торговцы жалуются, что полицейские вновь предупредили их о запрете продажи алкоголя 31 декабря после 10 часов вечера.
В Ашхабаде по два представителя полиции обходят дома в жилых кварталах и предупреждают людей, чтобы они соблюдали порядок во время новогодних праздников: не шумели на улицах и не использовали петарды.