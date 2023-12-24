Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси на Новый год 2024

Первые два дня недели будут самыми теплыми. Так, ночью в понедельник, 25 декабря, ожидается от +5 по юго-западу до −5 по востоку, во вторник от −1 до +5 градусов. Днем в понедельник на северо-востоке страны будет от −2, а в юго-западных районах — до +8. Во вторник еще теплее — 0 градусов в Витебске и +9 в Бресте.