Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси на Новый год 2024

Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю декабря и Новый год 2024. Как рассказал он в программе «Метеогид» на ОНТ, рассчитывать на классическую зимнюю погоду с морозами и снегопадами не стоит — диктовать условия будет Атлантика. И она продолжит поставлять теплые и влажные воздушные массы. Средняя температура на неделе с 25 по 31 декабря ожидается на 3−5 градусов выше нормы.
Первые два дня недели будут самыми теплыми. Так, ночью в понедельник, 25 декабря, ожидается от +5 по юго-западу до −5 по востоку, во вторник от −1 до +5 градусов. Днем в понедельник на северо-востоке страны будет от −2, а в юго-западных районах — до +8. Во вторник еще теплее — 0 градусов в Витебске и +9 в Бресте.
В среду, 27 декабря, инициатива в формировании погоды на сутки перейдет к влажной воздушной массе с Балтийского моря. Соответственно, немного похолодает — от −1 по северу до +6 по югу ночью, днем от +1 до +4.
В четверг, 28 декабря, вернутся активные атмосферные фронты с запада Европы. До восточных областей они не успеют дойти, там будет −3 ночью и днем, а в южных регионах будет в четверг до +4. Такая же погода сохранится и в пятницу, 2 декабря.
— В последние выходные дни декабря ожидается влияние области высокого атмосферного давления, — проинформировал Дмитрия Рябов, а значит, обойдется без осадков.
Что касается температуры 30 и 31 декабря, то ночью по северо-востоку ожидается −3, по юго-западу до +3.
— В середине дня в субботу от +1 до +6 градусов, в воскресенье от +1 до +4, — сообщил синоптик.
Новогодняя ночь без снега и с плюсовой температурой стала для белорусов уже привычной. Зимы в последние годы стали заметно теплее. Предстоящая зима не станет исключение, судя по прогнозам. Ранее Дмитрий Рябов рассказал, какой будет зима 2023−2024 в Беларуси: «Мягкая, снежная и капризная».