Снег и морозы до −33 градусов: какая погода будет на неделе в Приморье

Как передает «Примпогода», в понедельник, 25 декабря, в центральных районах возможен слабый снег. Минимальные температуры будут в пределах −25…-19 градусов, на северо-востоке — до −33 градусов. Теплее окажется на побережье: −17…-13 градусов. Максимальные температуры ожидаются в пределах −9…-1 градуса, в центральных районах — до −12.