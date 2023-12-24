Снег и морозы до −33 градусов: какая погода будет на неделе в Приморье

Как передает «Примпогода», в понедельник, 25 декабря, в центральных районах возможен слабый снег. Минимальные температуры будут в пределах −25…-19 градусов, на северо-востоке — до −33 градусов. Теплее окажется на побережье: −17…-13 градусов. Максимальные температуры ожидаются в пределах −9…-1 градуса, в центральных районах — до −12.
Во вторник, 27 декабря, осадки в крае прекратятся. Максимальные температуры будут в пределах −3 градусов на юге и до −14 градусов на севере.
Во Владивостоке обойдется без снега. На ночь синоптики прогнозируют до −13 градусов мороза, днем — до −7.
Во вторник будет облачно, возможен небольшой снег. Температурный фон сохранится без существенных изменений.
В среду ожидается ясная погода и похолодание на 1−3 градуса.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о мощном снегопаде и 50-градусных морозах.