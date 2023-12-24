Вредные для мозга продукты назвала диетолог

«Распространённое заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так. Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга», — предупредила Елена Соломатина.