Голубой огонек и Хор Турецкого. Расскажем, куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске

В Иркутске 23 декабря открыла свои двери резиденция Деда Мороза. В этом году волшебник решил остановиться не в сквере Кирова, как это было раньше, а на улице Урицкого. Ищите его ледяную «квартиру» напротив Дома быта. Попасть туда можно бесплатно. Уже в первый день работы увидеть кудесника с его внучкой Снегурочкой смогли сотни ребят. И еще тысячи успеют нанести Дедушке Морозу визит — резиденция будет работать до 7 января с 16.00 до 20.00, кроме 25 и 31 декабря. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города Иркутска. А еще куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске? Собрали для вас подборку интересных событий и мест.