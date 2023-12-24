Голубой огонек и Хор Турецкого. Расскажем, куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске

В Иркутске 23 декабря открыла свои двери резиденция Деда Мороза. В этом году волшебник решил остановиться не в сквере Кирова, как это было раньше, а на улице Урицкого. Ищите его ледяную «квартиру» напротив Дома быта. Попасть туда можно бесплатно. Уже в первый день работы увидеть кудесника с его внучкой Снегурочкой смогли сотни ребят. И еще тысячи успеют нанести Дедушке Морозу визит — резиденция будет работать до 7 января с 16.00 до 20.00, кроме 25 и 31 декабря. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города Иркутска. А еще куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске? Собрали для вас подборку интересных событий и мест.
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске
Прогуляться по городу
В декабре 2023 к Новому году в областном центре появилось порядка 300 фигур изо льда — это и буквы, и хоккеисты, коньки, деревья, арки и даже 15-метровый мост. Так, в сквере Кирова разместился «Иркутский алфавит», на бульваре Гагарина у памятника Александру III — аллея славы русского хоккея. На Нижней набережной из хрупкого материала появилась триумфальная арка цесаревича Николая, казачий струг (парусно-гребное судно), сказочные деревья, мост со ступенями, по которому могут пройтись все, кто весит до 120 килограммов, а еще — зеркальные фигуры бабра и соболя у Московских ворот на ведущей к Ангаре лестнице. Большинство из арт-объектов расположены в районе туристического маршрута «Зеленая линия». Вдоль него и стоит прогуляться в эти новогодние каникулы и с помощью этой экскурсии увидеть региональный центр в совершенно новом свете.
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске: театры
Городские театры будут работать практически без выходных. Артисты приготовили интересные праздничные программы и для детей, и для взрослых. Так в драмтеатре им. Охлопкова в праздники ребятам показывают «По щучьему веленью, по моему хотенью!», «Волшебная история, которая случилась взаправду», а взрослым — «Новый год у Ивана Васильевича».
В Театре юного зрителя на спектакли, конечно, приглашают дошкольников и школьников. На сцене ТЮЗа играют этой зимой такие постановки: «Щелкунчик», «Заветный свиток для Морозко», «Ледяное сердце», «Снежная королева», «Двенадцать месяцев».
В музыкальном театре им. Н. М. Загурского тех, кто старше 16+, приглашают на иммерсивный спектакль «Дуры, мы дуры…», а семьи с детьми на «Новогоднюю битву магов». «Сагу о волшебных мышах» поставили к Новому году в Театре Пилигримов, а в Театре народной драмы — «Щелкунчик и волшебный орех».
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске: концерты
Поклонники инструментальной музыки смогут в праздники попасть в Иркутскую областную филармонии и Органный зал, также порадовать жителей и гостей регионального центра вокальными данными готовятся и в Музыкальном театре.
Солисты филармонии приготовили для юных иркутян интерактивный концерт «Дед Мороз в гостях у сказки», сказку «Щелкунчик», а взрослых приглашают на «Голубой огонек & Кº». В органном зале презентуют «Время чудес», а в музтеатре хотят напомнить сибирякам, какие прекрасные музыкальные композиции были созданы в 80-е годы прошлого столетия. Программа так и называется «Яркие незабываемые 80-е». А еще в Иркутск 3 января дает концерт Хор Турецкого, также в первых числах января до Иркутска доберется Ледовое шоу Ильи Авербуха.
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске: детские представления
В Доме Рогаля ждут детей на новогодние елки. Программа называется «Елка в моде». В Иркутском краеведческом музее будут работать детские познавательные программы от 15 человек — «У рождественской елки», «Встречи у генерал-губернатора», «Елка и Ко». Необычную встречу с Дедом Морозом придумали в Доме кино. В кинотеатре 23 числа собралось много человек.
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске: покататься на коньках и тюбах
К Новому 2024 году в столице Приангарья залили больше 30 катков и кортов для катания на коньках. Разумеется, самыми востребованными этой зимой станут катки на острове Конный (как всегда здесь все сверкает яркими огнями, есть ледяной городок и горка) и каток в сквере Кирова (его залили вокруг фонтана). Оба они бесплатны. Адреса катков в разных районах города ищите здесь.
Что касается горок, то в черте города работает несколько гор для тюбинга, а также для обычных ледянок. Например, Тюбгора в Ново-Ленино и Топкинский вираж. В первом варианте на горку можно приезжать и со своим тюбом, и брать напрокат, а во втором — разрешено кататься только на ватрушке организаторов. К концу декабря будет готова и «Хрустальная сказка» в м-не Солнечный. Сюда надо приходить со своей ледянкой, либо купить «сани» там.
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске: выставки
Музеи Иркутска также не планируют устраивать себе продолжительные каникулы и в праздники ждут в гости всех сибиряков и туристов. Сотни картин, скульптур, арт-объектов и фотографий ждут внимания в выставочных залах. В Галерее В. Бронштейна можно увидеть работы заслуженного художника РФ Галины Новиковой и скульптора Павла Михайлова, в Иркутском художественном музее — творчество преподавателей художественных училищ из Новосибирска, в Галерее сибирского искусства — произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства и «Мгновения святой тишины», и так далее.
Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Иркутске: мастер-классы
В Музее городского быта можно попасть на необычный мастер-класс по изготовлению елочной игрушки 19 века, а также попробовать подписать винтажную открытку пером и чернилами. Подробности здесь. В Доме ремесел и фольклора накануне праздников работают мастерские «Змея Горыныча», где можно будет попробовать изготовить новогодние сувениры из пластилина, глины, дерева, текстиля и других материалов.
По традиции большое количество «практических занятий» пройдет в Усадьбе Сукачева. Со 2 по 7 января практически каждый день мастера своего дела будут делиться с желающими своими навыками. Иркутяне смогут поучаствовать в росписи новогодних шаров, создать своими руками брошь, ватную игрушку, освоить азы графического и акварельного рисунка, эбру