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В Челябинской и Свердловской областях ожидается экстремально теплая погода

В Челябинской и Свердловской областях на следующей неделе ожидается экстремально теплая погода с превышением нормы температуры воздуха на 12−15 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 87% 767 мм рт. ст. +6°

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12−15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля.

Причина такого потепления воздуха кроется в перемещении воздушных масс из Атлантики. По прогнозу Вильфанда, к середине недели, нигде не будет значительных отрицательных аномалий, а теплая погода распространится на большую часть России.