В Челябинской и Свердловской областях ожидается экстремально теплая погода

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12−15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля.