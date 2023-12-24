В Челябинской и Свердловской областях ожидается экстремально теплая погода

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12−15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля.
Причина такого потепления воздуха кроется в перемещении воздушных масс из Атлантики. По прогнозу Вильфанда, к середине недели, нигде не будет значительных отрицательных аномалий, а теплая погода распространится на большую часть России.