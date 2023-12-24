Автомобильная «елка» из Красноярска зарегистрирована в Книге Рекордов России

В эйрпарке «Кузнецово» вечером 23 декабря в Красноярске прошел флешмоб «Елка из авто». По официальным данным, в нем участвовали 800 машин, но участники говорят, что их было куда больше. Водители выставили твои транспортные средства в виде новогодней елки. Масштабную акцию зафиксировали в «Книге рекордов России». Сообщается, что красноярцы побили собственный рекорд прошлого года, когда участвовали 700 автомобилей.