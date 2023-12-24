Новогодние мероприятия в Алматы: что ждет детей и взрослых

Заглянем в мир циркового волшебства
Казахский государственный цирк приглашает жителей и гостей города на захватывающую программу «Golden Dragon». Зрителей ожидают воздушный полет, удивительные магические превращения и шоу шимпанзе-акробатов, а также выступления лучших артистов Европы. Программа проводится в выходные дни в 16:00, продолжится до 14 января 2024 года. Стоимость билетов начинается от 1500 тенге.
Праздничные представления для самых маленьких
Государственный театр кукол радует праздничной программой «Ярче сияй, Новый год!». Встречайте Деда Мороза, Снегурочку и полюбившихся героев — Хаги-Ваги, Киси-Миси, TikTok, YouTube, Cameraman, TV-man и других. Представления проходят с 24 по 30 декабря ежедневно в 16:00, с дополнительными сеансами в 10:00 или 12:00. Программа будет продлена до 7 января 2024 года. Стоимость билетов начинается от 3000 тенге.
Путешествие в мир магии и приключений
В Дворце Республики представлено захватывающее развлекательно-познавательное шоу «Ледяное сердце». Актеры оживляют героев в захватывающем приключении: встреча со стихиями, спасение Элизы, победа над Ведьмой и новая дружба с Мэри. Стоимость билетов на эту удивительную программу колеблется от 5000 до 30 000 тенге.
Новогоднее шоу «Лучшее от страны»
Также в Дворце Республики 3 и 4 января представят «Лучшее Новогоднее шоу Страны» от Мурата Мутурганова. Шоу с участием профессиональных актеров, артистов цирка, танцоров и самых талантливых детей. Стоимость билетов начинается от 2000 тенге.
Не пропустите главный новогодний концерт
И, конечно же, 31 декабря в 22:00 на площади «Астана» состоится главный новогодний концерт с участием звезд отечественной эстрады. Вход свободный.
Новый год в Алматы обещает быть волшебным и незабываемым для всех, кто желает встретить этот праздник с яркими эмоциями и весельем. Выбирайте свои предпочтения и наслаждайтесь праздничной атмосферой, наполненной волшебством и радостью.