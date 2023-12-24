Новогодние мероприятия в Алматы: что ждет детей и взрослых

Государственный театр кукол радует праздничной программой «Ярче сияй, Новый год!». Встречайте Деда Мороза, Снегурочку и полюбившихся героев — Хаги-Ваги, Киси-Миси, TikTok, YouTube, Cameraman, TV-man и других. Представления проходят с 24 по 30 декабря ежедневно в 16:00, с дополнительными сеансами в 10:00 или 12:00. Программа будет продлена до 7 января 2024 года. Стоимость билетов начинается от 3000 тенге.