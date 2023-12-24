Как отдыхаем на Новый год 2023−2024: когда выходим на работу в январе

Предстоящие новогодние каникулы начнутся 30 декабря, поскольку на это число выпадает один из двух оставшихся в 2023 году нерабочих дней — суббота. Продлятся выходные всего 10 дней, то есть начнутся каникулы 30 декабря 2023-го, а закончатся 8 января 2024-го.
Исходя из этого, для большинства россиян 9 января станет первым рабочим днем.
Добавим, что в предстоящем году несколько дней в период празднования новогодних каникул совпадут с выходными — 6 и 7 января выпадут на субботу и воскресенье. Поэтому эти два дня, которые совпали с нерабочими праздничными днями, перенесут на 10 мая и 31 декабря — пятницу и вторник соответственно.