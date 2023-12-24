С погибшим в зоне СВО мобилизованным гратометчиком простятся в Урюпинске

Он был настоящим мужчиной — сильным и мужественным, говорят земляки об Андрее Ращупкине, погибшем в зоне специальной военной операции. Прощание с мужчиной пройдет в понедельник, 25 декабря, сообщают в администрации Урюпинска.
Андрей Сергеевич родился и жил в Урюпинске, окончил гимназию и урюпинский центр профобучения, где получил специальность. Позже его призвали в армию, он проходил службу в Чечне, был ранен. Ветеран военных действий, в первые дни мобилизации он отправился в зону СВО, служил гранатометчиком в мотострелковом отделении.
Погиб Андрей Ращупкин 6 декабря в Херсонской области, выполняя боевое задание. Ему был 41 год. О нем всегда будут помнить жена и сын, для которых он был заботливым и любящим мужем и отцом.
«Урюпинцы выражают соболезнования родным и близким погибшего, они скорбят вместе с ними в связи с гибелью земляка. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.
Прощание с военнослужащим пройдет в 10.00 у дома на проспекте Ленина, 62. Отпевание в Покровском храме начнется в 11.15. В полдень состоится траурная церемония в сквере Павших Борцов у Огня Славы. Похоронят Андрея Ращупкина в хуторе Попов. Ранее в Новоаннинском районе простились с погибшим в СВО Денисом Мусатовым.