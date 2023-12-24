В Омской области ожидаются небывалые для декабря осадки

Так, в течение ближайших понедельника и вторника, в регионе прогнозируются* небывалые для декабря осадки — дождь.
В понедельник, 25 декабря 2023 года, ожидается ночью 4…-9°, местами до −14°, днем — −4…+1°. Метеорологи прогнозируют днем по северной половине небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).
Похожая погода сохранится и во вторник, 26 декабря, днем потеплеет до +2°.
Однако уже в среду, 27 декабря 2023 года, ожидается небольшое похолодание. Днем установится минусовая температура, также возможны порывистый ветер до 20 м/с и метель.
*Прогноз актуален на момент публикации. Возможны изменения.