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В Омской области ожидаются небывалые для декабря осадки

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили в воскресенье, 24 декабря 2023 года, каким будет начало недели в Омской области.
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 81% 767 мм рт. ст. +6°

Так, в течение ближайших понедельника и вторника, в регионе прогнозируются* небывалые для декабря осадки — дождь.

В понедельник, 25 декабря 2023 года, ожидается ночью 4…-9°, местами до −14°, днем — −4…+1°. Метеорологи прогнозируют днем по северной половине небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Похожая погода сохранится и во вторник, 26 декабря, днем потеплеет до +2°.

Однако уже в среду, 27 декабря 2023 года, ожидается небольшое похолодание. Днем установится минусовая температура, также возможны порывистый ветер до 20 м/с и метель.

*Прогноз актуален на момент публикации. Возможны изменения.