Новогодние праздники официально стартуют сегодня в Минске

Также с 25 декабря на площадке у Дворца спорта будет проходить концертная программа «Рождественская ярмарка чудес» — с 14:00 до 20:00. В новогоднюю ночь, а именно с 00:30 и до 04:00 запланирована дискотека хитов 90-х и начала нулевых. Развлекательная программа продолжится днем и вечером 1 января, а также 7 января.