Новогодние праздники официально стартуют сегодня в Минске

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Торжественное мероприятие, посвященное началу празднования Нового года в столице, состоится в воскресенье в Минске, сообщили в Мингорисполкоме.
Оно пройдет возле Минской городской ратуши и начнется в 14:00. Ожидается участие Дедов Морозов и Снегурочек изо всех районов столицы.
«Они поделятся новогодним настроением, познакомят с программой празднования Нового года в своем районе и подарят творческие подарки каждому зрителю», — пообещали в Мингорисполкоме.
Ранее сообщалось, что минчан и гостей столицы с 25 декабря по 7 января ждет обширная развлекательная программа.
На площадке у Дворца спорта, помимо новогодней и рождественской ярмарки, развернутся тематические локации с виртуальной реальностью. Начиная с 25 декабря, на сцене ежедневно в 19:00 будут показывать новогоднюю зимнюю сказку «Цмок, который живет на крыше».
Также с 25 декабря на площадке у Дворца спорта будет проходить концертная программа «Рождественская ярмарка чудес» — с 14:00 до 20:00. В новогоднюю ночь, а именно с 00:30 и до 04:00 запланирована дискотека хитов 90-х и начала нулевых. Развлекательная программа продолжится днем и вечером 1 января, а также 7 января.
Различные гуляния пройдут и в других локациях: например, в Верхнем городе 24 декабря на площадке возле минской ратуши состоится шоу с участием Дедов Морозов всех районов столицы.